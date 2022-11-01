Таллин, 1 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. К проекту государственного бюджета на 2023 год в парламенте Эстонии поступило в общей сложности 56 поправок. Об этом сообщила канцелярия парламента.

Pixabay.com Эстония

Отмечается, что львиную долю представили оппозиционные партии. Так, Центристская партия подала 40 поправок, еще 10 поступило от Эстонской Консервативной Народной партии (EKRE).

Центристы, в числе прочего, предлагают увеличить внеочередное повышение пенсий на 50 евро, а также хотят выделить местным самоуправлениям 5 млн евро на повышение зарплат воспитателей детских садов. EKRE предлагает увеличить численность ополченцев «Кайтселийт».

Представители правящих партий Виктория Ладынская-Кубитс и Яак Юске представили по одной поправке. Внефракционный депутат Сийм Валмар Кийслер — четыре.

Финансовая комиссия изучит поправки. Второе чтение проекта госбюджета пройдет в большом зале парламента 16 ноября. Ожидается, что оппозиция использует привычный прием бесконечных вопросов председателю парламента, чтобы как можно дольше затянуть процесс принятия госбюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем доходов государственного бюджета в 2023 году составит 15,57 млрд евро. Расходная часть бюджета составит 16,79 млрд евро. Разницу между доходами и расходами планируется компенсировать за счет международного кредита.