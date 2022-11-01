Таллин, 1 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. По положению на 30 октября 2022 года, на учете в Кассе по безработице Эстонии стояли 48 597 человек. Об этом сообщили в кассе со ссылкой на собственные данные.

Безработица

Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 7,5%. Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа (северо-восток), где безработица выросла до 10,8%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на острове Хийумаа — 3%.

В Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы был равен 7,3%. Без работы в столичном регионе оставались 23 197 человек, в том числе 17 522 — в Таллине. В Тарту были зарегистрированы 3 127 безработных, во всем Тартумаа — 4 888.

Подчеркивается, что на показатели безработицы в Эстонии влияют и получающие международную защиту беженцы с территории б. УССР. Из них в качестве безработных зарегистрировались 6 021 человека, в том числе 298 — за прошлую неделю.

Доля беженцев в общем числе безработных составляет 12,4%, она постоянно растет. 6 182 беженца сумели найти в Эстонии работу. Таким образом доля работающих и неработающих беженцев работоспособного возраста в Эстонии примерно одинакова.