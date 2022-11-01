Бухарест, 1 ноября 2022, 12:28 — REGNUM Железнодорожный состав, перевозивший 3100 тонн угля, сошел с рельсов и перевернулся в уезде Долж на юго-западе Румынии. Об этом 1 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительной информации, на землю высыпалось содержимое девяти из 39 вагонов состава. Причины аварии выясняются.
Данных о жертвах и пострадавших нет.
Правоохранители исключают версию теракта, поскольку железнодорожное полотно на соответствующем участке находилось в неудовлетворительном состоянии.