Бухарест, , 12:28 — REGNUM Железнодорожный состав, перевозивший 3100 тонн угля, сошел с рельсов и перевернулся в уезде Долж на юго-западе Румынии. Об этом 1 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Железнодорожные рельсы Catchingalpha.com

По предварительной информации, на землю высыпалось содержимое девяти из 39 вагонов состава. Причины аварии выясняются.

Данных о жертвах и пострадавших нет.

Правоохранители исключают версию теракта, поскольку железнодорожное полотно на соответствующем участке находилось в неудовлетворительном состоянии.