Бухарест, , 12:21 — REGNUM Правительство Румынии объявило о повышении с 1 января 2023-го года стоимости аренды жилья в стране. Об этом 1 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Аренда JesusManuel1

По предварительным данным, причиной нововведения являются изменения в фискальной политике Национального агентства налоговой администрации Румынии (ANAF). На сегодняшний день соответствующий орган центрального управления недополучил от владельцев арендуемых жилых помещений в виде налогов и сборов до $100 тыс. долларов.

Предполагается, что со следующего года годовой налог для ответственных квартиросъемщиков увеличится сразу на 60%. При этом независимые специалисты считают, что новые правила не станут стимулировать собственников к легализации своих доходов, а также уверены, что такая практика приведет к новому витку коррупции.

Сегодня цена аренды однокомнатной квартиры в Бухаресте, Тимишоаре и других крупных городах страны составляет в среднем $300. До 45% владельцев жилья предпочитают заключать с квартирантами устный договор аренды.