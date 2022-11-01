Джакарта, 1 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что 304 человека заразились острой почечной недостаточностью в стране, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Представитель министерства здравоохранения Мохаммад Сяхрил заявил, что уровень смертности достиг 52%. Наиболее многочисленную возрастную группу пациентов составляют дети в возрасте до пяти лет.

«Таким образом, до 31 октября было зарегистрировано 304 случая заражения почечной недостаточности. Погибли 159 человек, и выздоровели 99 человек», — заявил Мохаммад Сяхрил на пресс-конференции 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия входит в тройку лучших стран Азии, жители которых любят футбол, согласно опросам Nielsen.