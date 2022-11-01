Джакарта, 1 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Маруф Амин отправился на Ближний Восток с серией рабочих визитов, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

В ходе своего рабочего визита в течение следующих восьми дней Маруф Амин планирует принять участие в ряде мероприятий. Среди них саммит COP 27 по изменению климата в Египте, на котором состоится встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудят ряд стратегических вопросов во дворце в Абу-Даби.

Вице-президент Индонезии также встретится с президентом и генеральным секретарем форума мира Абу-Даби.

Запланирована также встреча с представителями Dubai Holding в отеле Raffles. Кроме того, вице-президент Индонезии планирует встретиться с представителями института издателей глобального исламского индекса.

«Будут обсуждаться возможности сотрудничества между правительством Индонезии и правительством Дубая. В том числе будут активизированы торговые отношения и экономические связи», — заявил Мааруф Амин.

Вице-президент встретится со студентами и индонезийской диаспорой в посольстве Индонезии в Каире 5 ноября. Затем 6 ноября Маруф Амин посетит национальный музей египетской цивилизации. Кроме того, 7 ноября вице-президент примет участие в открытии саммита COP 27 в международном конференц-центре Шарм-эль-Шейха.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что уровень присутствия на саммите G20 на Бали очень высок.