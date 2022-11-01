Весь мир, 22 июня, 2007, 09:15 — ИА Регнум. "Завет" - фильм Эмира Кустурицы - открыл 21 июня Московский международный кинофестиваль.

"Я специально привез свой фильм в Москву, потому что считаю, что у российского и сербского кино одни корни", - заявил почетный гость фестиваля на пресс-конференции. "Завет" - это мой личной поклон Довженко", отметил режиссер.

Представленный в Москве фильм автор называет "красивой сказкой со счастливым концом". Такое кино, по его словам, является "самым большим вкладом в психотерапию".

На вопрос, какой фильм он снял бы о Москве, режиссер ответил: "О старой Москве. О ее куполах. Мне иногда кажется, что Москву строил пьяный кондитер".