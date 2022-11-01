Копенгаген, , 16:24 — REGNUM В Дании в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В 09:15 премьер-министр Метте Фредериксен прибыла на свой участок для голосования, сообщает телеканал TV2.

Правительство Дании JensPeter

Метте Фредериксен борется за сохранение власти, но она не может сделать это в одиночку.

Согласно последнему опросу перед выборами, кингмейкерами станет новоиспеченная партия «Умеренные» и ее лидер Ларс Лёкке Расмуссен. Дело в том, что, согласно последним опросам, ни одна из партий не набирала 90 мандатов в фолькетинге, а Умеренные получали примерно 15 мест.

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени.

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