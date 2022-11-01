Канберра, , 16:17 — REGNUM Помощник казначея Австралии Стивен Джонс 1 ноября появился в эфире телеканала ABC и среди прочего раскритиковал заявление теневого казначея Ангуса Тейлора о том, что у лейбористского правительства нет плана по преодолению кризиса стоимости жизни.

Австралия

Отвечая на вопрос, приходится ли в настоящее время домохозяйствам нести бремя повышения процентных ставок и других расходов, Джонс признал, что гражданам приходится нелегко. Однако в инструментарии правительства, по его словам, есть жесткие меры против инфляции, которые бы в свою очередь сильно усложнили жизнь людям.

«Могу я сказать вам так: в бюджете у нас было два варианта. Мы могли вызвать кризис в австралийских семьях, сократив все услуги и расходы — должны ли мы были начать со здравоохранения или медицины? Начать с ухода за престарелыми, уход за детьми? С чего бы оппозиция посоветовала нам начать? Или же мы могли бы иметь мягкую политику», — отметил политик.