Канберра, , 11:06 — REGNUM 1 ноября теневой казначей Австралии Ангус Тейлор (Либеральная партия) выступил на пресс-конференции, где он среди прочего прокомментировал рост стоимости жизни на континенте и очередное поднятие ключевой ставки в стране. Его слова передала газета The Guardian.

Эмблема Либеральной партии Австралии Liberal.org.au

«Решения по процентной ставке Резервного банка, конечно, принимаются Резервным банком, как и должно быть, но они принимаются в контексте государственной политики. И большим разочарованием для многих австралийцев является то, что мы не увидели от правительства на прошлой неделе в бюджете четкого и последовательного плана, который может снять давление с процентных ставок. Это является упущенной возможностью», — сказал главный представитель оппозиции по экономике.

«Это седьмое повышение подряд, причем фактически с мая. Это означает, что типичное австралийское домохозяйство с ипотекой в размере 750 000 долларов будет платить на 1200 долларов в месяц больше, чем раньше. Это очень значительная сумма, которую они обычно тратят на продукты, другие товары для дома и, конечно же, на топливо и электроэнергию. Так что это непростое время для многих австралийцев. Заявление Резервного банка было отрезвляющим», — добавил Тейлор.