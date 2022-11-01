Канберра, 1 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В качестве признака того, что некоторые игроки сделали ставку на дальнейший рост ставки в Австралии, австралийский доллар потерял часть своего раннего роста за первую половину 1 ноября, снизившись примерно до 64,25 центов с 64,4 центов после объявления Резервного банка Австралии. Об этом пишет газета The Guardian.

JJ Harrison Перт, Австралия

По данным журналистов, акции пошли другим путем — также скромно — базовый индекс акций ASX200 поднялся на 1,1% за день. Незадолго до того, как было принято решение по ставке, индекс рос чуть менее чем на 1%.

Напомним, что 1 ноября в Австралии седьмой месяц подряд была повышена ключевая ставка. Ее повысили на 25 базисных пунктов до 2,85%.

В свою очередь главный экономист компании KPMGБрендан Ринн считает, что центробанк Австралии полностью осознает, что существует временной лаг между повышением официальных процентных ставок и повышением, которое перекладывается на заемщиков. Полный эффект может проявиться через два года, сказал председатель Резервного банка Австралии Филип Лоу.

«Продолжение быстрого повышения денежной ставки выше нейтральной ставки [около 2,5%] снижает вероятность сохранения равновесия экономики в период ограничительной денежно-кредитной политики», — предупредил Ринн.