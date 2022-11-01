Москва, , 10:43 — REGNUM В Москве в понедельник, 31 октября, завершился Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый благодаря Национальному проекту «Образование». Мероприятия деловой и соревновательной программы чемпионата, а также торжественную церемонию закрытия посетила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

»"Абилимпикс» стал важной частью инклюзивного образования. Мы вместе с вами создаем новую систему профессионального образования. Через движение прошли уже более 35 тысяч человек. Конкурсанты соревнуются, побеждают, становятся мастерами и привлекают новых участников. Но для нас важно не только ваше участие. Главное — чтобы вы потом нашли себя. Важным показателем является последующее трудоустройство. Показатель у движения хороший — 70% участников трудоустроены. Но мы еще не достигли максимума, и это наша дальнейшая задача.

Я хочу поблагодарить город Москву не только за организацию, но и за то, что столица внедряет новые технологии, инновационные решения и тиражирует их по всей стране. Я хочу поблагодарить команду Правительства Москвы и лично мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, а также команду Министерства просвещения России за то, что чемпионат в этом году состоялся в очном формате. Я поздравляю всех победителей и участников! Желаю вам крепости духа и уверенности в себе!» — обратилась к участникам чемпионата заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Основным местом проведения чемпионата стал Выставочный центр «Гостиный двор». Дополнительные площадки для участников были развернуты в Московском колледже бизнес-технологий, Технологическом колледже №21, Образовательном комплексе «Юго-Запад» и Образовательном комплексе градостроительства «Столица».

Соревновательная программа чемпионата проводилась по 40 компетенциям восьми направлений — информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы. Участниками Национального чемпионата стали 1077 участников из 78 субъектов Российской Федерации по 40 основным компетенциям, из них 392 школьника, 394 студентов и 291 специалист. Были определены 707 победителей, которые получили медали и ценные призы.

«Все мы знаем, что за этим триумфом на чемпионате стоят годы упорной работы, оттачивания навыков и компетенций, — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. — Участники — пример железной силы воли и духа, моральный ориентир для многих людей. Впереди у каждого из вас большие перспективы, новые возможности и интересные профессиональные вызовы. Мы рады поздравить команды регионов, занявших призовые места в командном зачете. Больше всего медалей завоевала сборная Москвы — 146 наград. На втором месте — Республика Татарстан — 123 медали. И замкнула тройку призеров команда Московской области — 39 медалей».

Судейство чемпионата осуществлял 201 национальный эксперт из 46 регионов России. Каждый из экспертов имеет действующий сертификат об обучении по дополнительной профессиональной программе обучения национальных экспертов «Абилимпикс» или является председателем совета по компетенции «Абилимпикс». Наибольшее количество экспертов было из Москвы — 73. По 10 экспертов представляли Московскую область и Санкт-Петербург.

Организаторам и участникам, а также гостям помогали около 800 волонтеров. Накануне мероприятия они прошли обучение и функциональный инструктаж.

Руководитель Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук поздравил победителей и поблагодарил всех, кто принимал участие в организации чемпионата: «Уверен, что прошедший чемпионат станет для молодых участников первым шагом на пути к карьере. А у специалистов увеличился круг общения, в котором они смогут перенимать опыт и развивать свои компетенции».

Для участников была организована культурная программа. Они смогли посетить экскурсии в Музей Победы, Государственный исторический музей, Московский Кремль, ВДНХ, парк «Зарядье», а также прогуляться по центру Москвы и ознакомиться с ее достопримечательностями.

В ходе мероприятия была также предусмотрена обширная деловая программа. Её ключевым событием стало пленарное заседание на тему профессионального самоопределения, занятости, трудоустройства людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Также состоялась Всероссийская конференция по инклюзивному образованию. Проведено множество круглых столов на тему развития инклюзии, мотивационные диалоги с победителями чемпионатов предыдущих лет и другими людьми с инвалидностью, добившимися успехов. Состоялось заседание Координационного совета партнеров движения «Абилимпикс».

Таким образом, «Абилимпикс» демонстрирует, что соревновательной программой проведение Национального чемпионата не ограничивается. Движение использует системный подход к достижению основной цели — содействию трудоустройства своих участников.

«В чемпионате соревновались более тысячи конкурсантов, — рассказал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.— Еще около трех тысяч человек приняли участие в деловой программе. Всего же на мероприятие зарегистрировались шесть с половиной тысяч человек. Все это говорит о масштабе движения «Абилимпикс», которое успешно развивается в нашей стране уже на протяжении семи лет».

Выставочное пространство чемпионата было разделено на две части. В одной свои стенды расположили общественные организации инвалидов. Они проводили консультации по вопросам оформления инвалидности, получения технических средств реабилитации, образования и здравоохранения, а также социального сопровождения семьи. Предоставили гостям возможность пообщаться с психиатрами, психологами, психотерапевтами, специалистами по социальной работе и трудоустройству инвалидов.

Во второй выставочной площади было организовано пять зон, которые были представлены профильными стендами: образование, одежда, технические средства реабилитации, проекты и трудоустройство.

Параллельно с чемпионатом в Гостином Дворе проводилась выставка регионов «Вместе — сильнее!». На ней были представлены 45 экспонатов участвующих в национальном чемпионате регионов России. А авторами выставленных арт-объектов являлись люди с инвалидностью, в том числе участники «Абилимпикс».

В социальных сетях было проведено голосование, в котором были определены три призовых места. Больше всех голосов было отдано за композицию Александры Злобиной из Краснодарского края «Сердце чемпионата «Абилимпикс». На втором месте оказался арт-объект команды участников «Абилимпикс» из Санкт-Петербурга. На третьем месте по итогам голосования расположился экспонат Анны Беловой из Республики Башкортостан «В «Абилимпикс» — сила».

Еще троих призеровопределило жюри конкурса. Ими стали Людмила Новоселова из Республики Марий Эл («Мы едины — мы непобедимы»), Мария Алянчикова из Ярославской области («Любить, стремиться, побеждать!»), Павел Сахаров из Московской области (анимационный ролик «Вместе — сильнее!»). Все призеры выставки получат возможность принять участие в программе «Больше, чем путешествие» платформы «Россия — страна возможностей» и отправиться в поездки по России.

На таких масштабных мероприятиях, как Национальный чемпионат «Абилимпикс», открываются новые горизонты для расширения социального партнерства. В рамках деловой программы мероприятия Институтом развития профессионального образования, в структуру которого входит Национальный центр «Абилимпикс», заключены соглашения о сотрудничестве с шестью новыми партнерами: трехстороннее соглашение с Международным Центром Подготовки и Развития Массажистов и Международной ассоциацией специалистов по массажу, эстетике и реабилитации, Московским государственным университетом спорта и туризма, Международным союзом педагогов-художников, Московской ассоциацией кулинаров, АНО Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс».

Благодаря партнерской работе были вручены дополнительные призы победителям компетенций: так председатель Ассоциации кулинаров «Вкус Мира РУС» Владимир Олейников вручил победителям и призерам в компетенции «Кулинарное дело» подарки от ведущего мирового производителя бытовой техники и электроники Haier. Генеральный директор российского представительства немецкого завода Borner, директор по развитию немецкого бренда AxWild Алла Мишина вручила подарки от партнеров победителям и призерам в компетенции «Карвинг». Представитель Международного союза педагогов-художников вручила поощрительные призы победителям и призерам в компетенции «Изобразительное искусство».

Кроме того, победители Национального чемпионата по 40 основным компетенциям, которые проводились в Москве, получат именные денежные сертификаты. Их можно реализовать на приобретение технических средств реабилитации или оплату дополнительного образования. Регионы также предусматривают дополнительные меры поддержки для своих победителей и призеров Национального чемпионата.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа», конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР, а также проект «Открываем Россию заново».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия — страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия — страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 25 регионах страны создано более 50 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.