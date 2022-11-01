Вашингтон, 1 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Ответственного за контроль над использованием оказываемой режиму Киева американской военной помощи нужно назначить Вашингтону. Об этом 1 ноября говорится в редакционной статье агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В обмен на договоренность внутри Конгресса о продолжении обеспечения [Киева] оружием и помощью (президенту США Джо) Байдену следует назначить наблюдателя для контроля над расходами США по образцу специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана», — указывается в публикации.

Также отмечается, что требование представителей Республиканской партии об ужесточении контроля над расходами США являются правильными, и уточняется, что администрация нынешнего американского лидера не является сторонницей более жёстких мер в этом вопросе, так как опасается, что из-за них поставки вооружений замедлятся и это станет свидетельством недостатка уверенности в Киеве.

При этом подчёркивается, что потенциал нецелевого использования средств у киевского режима ещё очень большой, так как проблемы с коррупцией наблюдались на территории б. УССР ещё до начала спецоперации ВС России.

«Также существует вероятность, пусть и незначительная, что оружие американского производства может попасть не в те руки или быть продано субъектам за пределами [территории б. УССР]», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Politico написала, что киевский режим боится лишиться финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США.