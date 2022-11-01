Херсон, 1 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Укреплённые районы планируется создать на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом 1 ноября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире «Соловьев Live».

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Он уточнил, что на данный момент утверждён план работы по подготовке укрепрайонов.

«Эта работа идет планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплен сильно», — сказал Сальдо, подчеркнув, что российские Вооружённые силы готовы дать отпор в случае, если ВСУ предпримут попытку наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области приняли решение расширить зону перемещения населения до 15-километровой зоны от Днепра в связи данными о планах Киева нанести массированный удар по Каховской ГЭС. Из районов, которые в эту зону входят, планируется переселить до 70 тыс. человек.