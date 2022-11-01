Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Ракетный удар вооруженных сил России по инфраструктуре, расположенной на подконтрольной киевскому режиму территории бывшей УССР, возымел «масштабное воздействие» на систему энергоснабжения страны, заявили 31 октября в Пентагоне. Об этом сообщает The Hill.

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«[Киевский режим] смог защититься от некоторых из этих нападений, но повреждение электросети и водоснабжения вызывает серьезную озабоченность, непосредственно нанося ущерб гражданскому населению», — заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

По словам мэра Киева, российские ракеты обрушились на несколько городов на территории бывшей УССР утром 31 октября, в результате чего около 80% Киева остались без воды, а другие большие слои населения остались без электричества.