Москва, 1 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В период санкций со стороны недружественных стран российское правительство, следуя целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», продолжает активно поддерживать российский бизнес. Целый ряд принятых решений вошли в план первоочередных действий и уже дали результат — экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, премьер-министром Михаилом Мишустиным в ходе оперативного совещания 31 октября объявлено о продлении некоторые мер поддержки на весь 2023 год.

Поддержка

«Так, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. А в случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.

Также сохранится возможность взимания справедливой платы с арендаторов из недружественных стран. Тех, которые закрыли свои магазины, но продолжают занимать помещения, не неся серьёзных расходов, поскольку по договору обязаны выплачивать хозяевам площадей долю с оборота. Для таких компаний можно будет установить платёж в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или разорвать договор аренды в одностороннем порядке», — пояснил Михаил Мишустин.

По его словам, эти меры позволят снизить негативные последствия действия санкций, уменьшить для наших предпринимателей административную нагрузку и добиться более справедливого перераспределения рисков.

Чрезвычайную важность принятых решений корреспонденту ИА REGNUM подтвердила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева:

«Возможность арендодателей взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке — чрезвычайно важная для российского бизнеса. Важно также предусмотреть специальные регламенты для ввоза имущества в случае, если к нему нет доступа.

Иностранные компании являлись, по сути, «якорными арендодателями» и, благодаря привлечению постоянного покупательского потока, обладали рядом привилегий. Сегодня фиксированная преференциальная ставка уже может не покрывать всех расходов на содержание недвижимости в связи с оттоком клиентов, и после ухода партнеров из недружественных стран помещения скорее всего будут выставлять по рыночной стоимости. Для покрытия издержек трафика, содержания и по цепочке — завышенной ставки, необходимо продумать дополнительные регламенты, которые бы сбалансировали период, когда договор еще не расторгнут, помещение занято, а привлечение посетителей в торговые центры не происходит.

Саму меру можно оценить как чрезвычайно важную, но не бесспорную. При ликвидации общества необходимо также учесть интересы кредиторов. Согласно ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество должно уведомить их об уменьшении уставного капитала в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения посредством публикации сообщения в Едином федеральном реестре сведений и факте деятельности юридических лиц, так как после этого решения кредиторы имеют право требовать досрочного исполнения соответствующих обязательств.

Важно также учесть, что речь идет о предприятиях в неудовлетворительном финансовом состоянии, а значит, необходимо предусмотреть возможные злоупотребления, когда кредиторы таких фирм не будут иметь достоверных сведений об убыточном состоянии организаций. Это особенно актуально в условиях, когда кредиторы не могут инициировать банкротство подобных АО и ООО или добиться исполнения судебного решения».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.