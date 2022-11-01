Москва, 1 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказываниями о роли России в Арктике пытается сформировать из Москвы образ врага, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Nato.int Йенс Столтенберг

«Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице России», — цитирует его РИА Новости.

Корчунов напомнил, что Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам альянса.