Колпино, Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) в результате разгерметизации подземного газопровода поздно вечером 31 октября повреждения получили припаркованные у жилых домов автомобили. Люди не пострадали.

vk.com/spb_today Последствия происшествия на газопроводе в Колпино цитата группы («ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино на улице Севастьянова, 24. По предварительной информации, при проведении пневматических испытаний произошла разгерметизация подземного газопровода, прогремел хлопок, однако обошлось без пожара.

«Пострадавших нет, до близлежащих домов 150 метров, задвижки перекрыты», — уточнили в ведомстве.

Оперативные службы прибыли на место и провели аварийно-восстановительные работы.