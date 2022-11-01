Китай призвал США избавиться от идеологической слепости в отношениях с ним
Пекин, 1 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И, который также является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван призвал США прекратить репрессии в отношении Китая и не чинить новых препятствий для двусторонних отношений. Дипломатическая и внутренняя политика Китая открыта и прозрачна, и США не должны быть ослеплены идеологией, отметил Ван, передает 31 октября газета Global Times.
Призыв, который прозвучал после окончания ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК), рассматривается китайскими экспертами как демонстрация того, что политика Китая в отношении США последовательна и что он привержен поддержанию стабильных и конструктивных отношений, будучи готовым защищать свои собственные интересы перед лицом провокаций США. Считается также, что беседа между Ваном и Блинкеном проложит путь к дальнейшим переговорам между двумя крупнейшими экономиками мира. Во время телефонного разговора Блинкен сказал, что США уделили пристальное внимание ХХ съезду КПК и докладу Съезду.
Ван сказал, что наиболее важным итогом ХХ съезда КПК является то, что в ответ на волю Партии и всего китайского народа, ключевая позиция Генерального секретаря Си Цзиньпина в Центральном комитете партии и в партии в целом, а также руководящая роль Си Цзиньпина нацелены на социализм с китайской спецификой в новую эру.
Ван сказал, что важным сигналом, поданным ХХ съездом КПК, является то, что Китай будет придерживаться дипломатического принципа поддержки мира во всем мире и продвижения общего развития; будет привержен своей фундаментальной национальной политике открытости внешнему миру, содействия прогрессу человечества через китайскую модернизацию и предоставления новых возможностей миру. Именно так Китай привносит максимальную стабильность в мир, охваченный беспорядками, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Китая.
Если США действительно хотят знать о Китае, они должны внимательно прочитать доклад, сказал Ван, отметив, что внутренняя и дипломатическая политика Китая открыта и прозрачна, а его стратегические намерения откровенны и прямолинейны, и США не должны делать субъективных предположений или быть ослепленными своими идеологическими предрассудками.
Телефонный звонок является позитивным жестом со стороны Китая, чтобы проинформировать США о том, что Китай не стремится к серьезным корректировкам во внешней политике после съезда, и что Китай продолжит проводить стабильную и конструктивную китайско-американскую политику, сказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян в интервью The Global Раз.
Прежде чем поговорить с Блинкеном, Ван также встретился с послом США в Китае Николасом Бернсом. Во время встречи Ван также проинформировал Бернса о съезде и сказал послу, что Китай и США не могут изменить друг друга, и США не должны все время думать о том, как бы помешать Китаю. Двусторонние отношения между Китаем и США обострились из-за противоречий между двумя странами по таким вопросам, как технологическое подавление Китая со стороны США, права человека и тайваньский вопрос.
Такие отношения наносят ущерб не только обеим сторонам, но и всему миру, и сейчас настало время для обеих сторон искать точки соприкосновения, откладывая разногласия в долгий ящик, а также время для поиска возможного прагматичного сотрудничества, считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел в Пекине Ли Хайдун, отметив, что звонок между Ваном и Блинкеном также задал тон дальнейшим переговорам между двумя странами в будущем.
В беседе с Блинкеном Ван отметил, что возвращение двусторонних отношений в нужное русло соответствует не только взаимным интересам двух стран, но и ожиданиям международного сообщества. Ван призвал США прекратить репрессии в отношении Китая, а также прекратить попытки создавать новые препятствия для двусторонних отношений. Он также предупредил, что новые ограничения США на экспорт в Китай и инвестиции серьезно нарушили соглашения о свободной торговле, нанесли ущерб законным интересам Китая и должны быть исправлены.
Блинкен выразил готовность США поддерживать связь и участвовать в сотрудничестве с Китаем. Эксперты также обратили внимание на то, что тайваньский вопрос, острая проблема в китайско-американских отношениях, не упоминался ни в протоколах телефонного разговора Вана и Блинкена, ни в его встрече с Бернсом.
Тайваньский вопрос остается самой опасной горячей точкой между Китаем и США, особенно после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в августе, сказал Люй. Он полагает, что отсутствие тайваньского вопроса в оглашенных материалах показывает, что США полностью осознали тот факт, что Китай жестко реагирует на любую провокацию по этому вопросу, и Вашингтон стремится снизить напряженность во время переговоров с Китаем.
Ван и Блинкен также высказали мнения по веянному конфликту на территории бывшей УССР и другим вопросам. Ван сказал, что все вовлеченные стороны должны сохранять спокойствие и активизировать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. Ван отметил, что до тех пор, пока существует хоть малейшая возможность, усилия должны быть направлены на поддержание мира.