Пекин, 1 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И, который также является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван призвал США прекратить репрессии в отношении Китая и не чинить новых препятствий для двусторонних отношений. Дипломатическая и внутренняя политика Китая открыта и прозрачна, и США не должны быть ослеплены идеологией, отметил Ван, передает 31 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Призыв, который прозвучал после окончания ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК), рассматривается китайскими экспертами как демонстрация того, что политика Китая в отношении США последовательна и что он привержен поддержанию стабильных и конструктивных отношений, будучи готовым защищать свои собственные интересы перед лицом провокаций США. Считается также, что беседа между Ваном и Блинкеном проложит путь к дальнейшим переговорам между двумя крупнейшими экономиками мира. Во время телефонного разговора Блинкен сказал, что США уделили пристальное внимание ХХ съезду КПК и докладу Съезду.

Ван сказал, что наиболее важным итогом ХХ съезда КПК является то, что в ответ на волю Партии и всего китайского народа, ключевая позиция Генерального секретаря Си Цзиньпина в Центральном комитете партии и в партии в целом, а также руководящая роль Си Цзиньпина нацелены на социализм с китайской спецификой в новую эру.

Ван сказал, что важным сигналом, поданным ХХ съездом КПК, является то, что Китай будет придерживаться дипломатического принципа поддержки мира во всем мире и продвижения общего развития; будет привержен своей фундаментальной национальной политике открытости внешнему миру, содействия прогрессу человечества через китайскую модернизацию и предоставления новых возможностей миру. Именно так Китай привносит максимальную стабильность в мир, охваченный беспорядками, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Китая.

Если США действительно хотят знать о Китае, они должны внимательно прочитать доклад, сказал Ван, отметив, что внутренняя и дипломатическая политика Китая открыта и прозрачна, а его стратегические намерения откровенны и прямолинейны, и США не должны делать субъективных предположений или быть ослепленными своими идеологическими предрассудками.

Телефонный звонок является позитивным жестом со стороны Китая, чтобы проинформировать США о том, что Китай не стремится к серьезным корректировкам во внешней политике после съезда, и что Китай продолжит проводить стабильную и конструктивную китайско-американскую политику, сказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян в интервью The Global Раз.

Прежде чем поговорить с Блинкеном, Ван также встретился с послом США в Китае Николасом Бернсом. Во время встречи Ван также проинформировал Бернса о съезде и сказал послу, что Китай и США не могут изменить друг друга, и США не должны все время думать о том, как бы помешать Китаю. Двусторонние отношения между Китаем и США обострились из-за противоречий между двумя странами по таким вопросам, как технологическое подавление Китая со стороны США, права человека и тайваньский вопрос.

Такие отношения наносят ущерб не только обеим сторонам, но и всему миру, и сейчас настало время для обеих сторон искать точки соприкосновения, откладывая разногласия в долгий ящик, а также время для поиска возможного прагматичного сотрудничества, считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел в Пекине Ли Хайдун, отметив, что звонок между Ваном и Блинкеном также задал тон дальнейшим переговорам между двумя странами в будущем.

В беседе с Блинкеном Ван отметил, что возвращение двусторонних отношений в нужное русло соответствует не только взаимным интересам двух стран, но и ожиданиям международного сообщества. Ван призвал США прекратить репрессии в отношении Китая, а также прекратить попытки создавать новые препятствия для двусторонних отношений. Он также предупредил, что новые ограничения США на экспорт в Китай и инвестиции серьезно нарушили соглашения о свободной торговле, нанесли ущерб законным интересам Китая и должны быть исправлены.

Блинкен выразил готовность США поддерживать связь и участвовать в сотрудничестве с Китаем. Эксперты также обратили внимание на то, что тайваньский вопрос, острая проблема в китайско-американских отношениях, не упоминался ни в протоколах телефонного разговора Вана и Блинкена, ни в его встрече с Бернсом.

Тайваньский вопрос остается самой опасной горячей точкой между Китаем и США, особенно после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в августе, сказал Люй. Он полагает, что отсутствие тайваньского вопроса в оглашенных материалах показывает, что США полностью осознали тот факт, что Китай жестко реагирует на любую провокацию по этому вопросу, и Вашингтон стремится снизить напряженность во время переговоров с Китаем.

Ван и Блинкен также высказали мнения по веянному конфликту на территории бывшей УССР и другим вопросам. Ван сказал, что все вовлеченные стороны должны сохранять спокойствие и активизировать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. Ван отметил, что до тех пор, пока существует хоть малейшая возможность, усилия должны быть направлены на поддержание мира.