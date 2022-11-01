Вашингтон, 1 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Режиссёр кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» Райан Куглер объяснил, что сподвигло певицу Рианну написать новую песню. Об этом 31 октября сообщил портал Cinema Blend.

DoD News Рианна

Кинематографист рассказал, что команда проекта искала «великого артиста», который мог бы охватить сюжет и все темы непростой картины, а также представить их зрителям в другой форме. «Это то, что Кендрик (рэпер Кендрик Ламар — ИА REGNUM) так красиво сделал с первым фильмом, но этот фильм отличается», — отметил Куглер.

Режиссёр добавил, что поскольку одной из главных тем сиквела «Чёрной пантеры» является тема материнства, то логично было бы пригласить на роль исполнителя женщину. Куглер также рассказал, что Рианна сама захотела написать песню, когда увидела ситуацию, которая сложилась вокруг проекта фильма. Когда певица показала продюсерам трек, то заявила, что написала её для покойного Чедвика Боузмана.

Напомним, 28 октября 2022 года Рианна представила песню «Lift Me Up», которая вошла в саундтрек кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Таким образом, певица впервые за шесть лет выпустила новую песню.