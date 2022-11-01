Буффало, США, , 08:39 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:3.

«Баффало Сейбрз» (сс) Lisa Gansky

В составе «Баффало» хет-трик оформил нападающий Тейдж Томпсон. Ещё по шайбе забросили Джек Куинн, Джефф Скиннер, Расмус Далин, Дилан Козенс и Расмус Асплунд.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Олли Мяяття, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.

На сегодняшний день «Баффало» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 12 очков. «Детройт» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 10 очками.

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