Торонто, Канада, 1 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Школы для очного обучения собирается закрыть в преддверии массового увольнения учителей в связи с забастовкой школьный совет округа Торонто (TDSB) в Канаде. Об этом 31 октября сообщает телеканал CBC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Отмечается, что массовое увольнение учителей связано с акцией протеста, направленной на усиление правительством мер борьбы с забастовками, в которой собираются принять участие работники образования. Недавно принятый в Канаде закон о забастовках гласит, что за участие в любой протестной акции работники образования могут быть оштрафованы на 4000 долларов.

Канадский союз государственных служащих (CUPE) заявил, что все входящие в него госслужащие уволятся 4 ноября, накануне акции протеста. Общее число учителей, готовых уволиться ради участия в забастовке составляет 55 тыс. человек.

«Это не легкомысленное решение, и мы изучили все возможные планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы школы оставались открытыми», — отмечают организаторы забастовки, подчёркивая, что власти просто не оставили им выбора.