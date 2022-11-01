Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Грузинское правительство объявило, что к 2030 году Грузия перейдет в число стран с высоким уровнем дохода, сообщает 31 октября грузинский телеканал «Формула».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным властей Грузии, согласно среднесрочному прогнозу Международного валютного фонда, к 2027 году ВВП страны на душу населения превысит отметку в $10 000 и составит не менее $10 540.

По их словам, к 2030 году грузинский ВВП достигнет $15 000 на душу населения, после чего Грузия перейдет в разряд стран с высоким уровнем дохода.

По данным правительства, в 2020 году ВВП Грузии на душу населения составил $4 260, а в 2022 году — $6 770 долларов.

Напомним, что 31 марта премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что экономический рост Грузии за 9 месяцев составил 10,2%, и «это беспрецедентно во всей Европе».