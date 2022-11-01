Буэнос-Айрес, 1 ноября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Полиция Аргентины арестовала главаря итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» 68-летнего Кармине Альфонсо Майорано, говорится в заявлении службы безопасности республики.

Итальянская мафия

Он был задержан в городе Герника в провинции Буэнос-Айрес еще 26 октября. Майорано находился в международном розыске с 2015 года. Его удалось поймать при проведении операции, направленной против оборота наркотиков и оружия.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол), считает «Ндрангету» «одной из самых обширных и влиятельных преступных группировок в мире». В аргентинской полиции отметили, что эта организация обосновалась в республике несколько лет назад и имеет тесные связи с албанскими мафиозными группами в европейских странах.

В настоящее время дело Майорано рассматривается Федеральным уголовным и исправительным судом Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября суд города Ламеция-Терме в итальянской области Калабрия приговорил 70 членов группировки «Ндрангета» к тюремным срокам от 10 месяцев до 20 лет.