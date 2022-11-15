Москва, 15 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Специальная военная операция российских Вооруженных сил на территории бывш. УССР продолжается уже более восьми месяцев. За это время состоялись референдумы о воссоединении с Россией ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. За неполные полтора месяца в РФ завершилась частичная мобилизация, и теперь уже ежедневно в зону боевых действий приезжают с учебных центров бойцы. Линия боевого соприкосновения на сегодняшний день составляет свыше тысячи километров, для продвижения вперёд нужен надёжный тыл.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин отметил, что помощь жителям Донбасса является главной целью специальной военной операции на территории бывш. УССР.

В виду того, что ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону ВС РФ под Херсоном, министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. В 5:00 по московскому времени 11 ноября переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр была завершена.

По заявлению Минобороны, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских Вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Запад тем временем не перестаёт поставлять киевскому режиму вооружение. Совсем близко холода, которые для имеющего проблемы с электричеством и газом по всей стране Киева могут оказать существенное влияние и на ход событий в зоне боевых действий.

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