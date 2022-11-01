Мехико, , 07:11 — REGNUM Нефтяной регулятор Мексики выдал разрешение мексиканской государственной компании Pemex на разработку заброшенного глубоководного газового месторождения «Лакач», сообщили в пресс-службе ведомства.

Добыча газа (сс) aherrero

Лакач находится в Мексиканском заливе и его запасы могут достигать более 26,5 млрд кубометров голубого топлива. Предложение возродить проект поступило президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору от самой Pemex.

В компании заявили о необходимости привлечь к освоению месторождения в качестве партнера американскую компанию по производству сжиженного природного газа (СПГ) New Fortress Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на юго-востоке Мексики произошел взрыв на газопроводе компании Pemex в штате Табаско.

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