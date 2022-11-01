Торонто, Канада, , 06:11 — REGNUM Как минимум один человек погиб в результате стрельбы возле здания школы в канадском Торонто. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter.

Стрельба Niels Noordhoek

Информацию о стрельбе возле здания школы в восточной части города полиция получила от очевидцев в середине дня, около 15:30 по местному времени. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили двух пострадавших: мужчину и подростка. Оба были незамедлительно госпитализированы, однако мужчину спасти не удалось. Подросток находится под наблюдением врачей в травматологическом центре.

Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия. Полиция начала розыск подозреваемого и расследование обстоятельств стрельбы.

Мэр города Торонто Джон Тори в связи с произошедшей трагедией заявил о намерении встретится с сотрудниками полиции и руководством школы, чтобы обсудить дополнительные меры обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Также мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях стрельбы в Торонто с разницей в один час.

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