Тбилиси, 1 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Депутаты тбилисского сакребуло (муниципального собрания) от правящей партии «Грузинская мечта» сорвали заседание, на которое оппозиция вызывала мэра столицы, сообщает 31 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Gd.ge Каха Каладзе

Оппозиционные депутаты требовали, чтобы на сессию сакребуло обязательно явился мэр Каха Каладзе. Оппозиционеры желали услышать от Каладзе объяснения по поводу трагедии, случившейся в тбилисском парке Ваке. Однако председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе не назначил заседания и официально не пригласил на него Каладзе. Воспользовавшись этим, ни один депутат от правящей партии «Грузинская мечта» не явился в сакребуло. Разумеется, в муниципальное собрание не прибыл и Каладзе.

Напомним, что 14 октября в фонтане парка Ваке в результате удара электротоком погибла девочка.