Вашингтон, 1 ноября, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Киевский режим боится лишиться финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США, заявил лоббист Дэниел Вайдич газете The Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь [киевскому режиму] не может ограничиваться одними только пушками», — заявил он.

Лоббист добавил, что киевский режим уверен, что США не прекратят поставлять оружие при любом итоге выборов в Конгресс. Однако финансовая поддержка Киева может и прекратиться с приходом республиканцев к власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября ряд американских конгрессменов-республиканцев выступил против конфискации доходов с российских активов в пользу киевского режима. По их мнению, это положение, которое Конгресс намеревался внести в оборонный бюджет США, не было полностью проверено соответствующими комитетами.