Вашингтон, 1 ноября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Соединенные Штаты возобновили инспекции на территории бывш. УССР для отслеживания поставок вооружений киевскому режиму. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

По его словам, поставки большого количества вооружений и боеприпасов киевским террористам сопряжены с риском попадания оружия «не в те руки». При этом источник отказался предоставлять информацию о том, как происходит инспекция на территории бывш. УССР. Он лишь отметил, что это делается на безопасном расстоянии от линии соприкосновения.

Источник добавил, что уже прошло несколько подобных инспекций. По его словам, якобы киевский режим охотно идет на сотрудничество с США и демонстрирует «прозрачность» по вопросу использования поставленного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский телеканал Yle заявил, что часть поставленного киевским террористам западного оружия попала в руки преступников в Финляндии. Также оружие было найдено у преступников в Швеции, Дании и Нидерландах.