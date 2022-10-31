Салерно, Италия, 1 ноября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. У побережья Италии вечером 31 октября произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Подземные толчки были зафиксированы в 22:42 по местному времени (00:42 мск 1 ноября). Их эпицентр располагался в 103 километрах к юго-востоку от города-порта Салерно (125 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 269 километров.

О пострадавших и разрушениях информации на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение силой 2,5 произошло в Благоевградской области на юго-западе Болгарии.