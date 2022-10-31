Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Российские удары по инфраструктуре на территории б. УССР стали отчасти ответом на теракт в Севастополе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 31 октября в ходе пресс-конференции в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Отчасти так и есть, но это не всё, что мы могли бы сделать», — уточнил Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли связь между ударами ВС России по объектам инфраструктуры на территории б. УССР 31 октября и терактом в Севастополе, произошедшим 29 октября.

Напомним, в Минобороны России 29 октября сообщили о террористической атаке, которую предпринял киевский режим в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Киевом были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Нападение было успешно отбито, все беспилотники уничтожены. В связи с терактом в Севастополе в Минобороны заявили о приостановке участия России в «зерновой сделке».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин назвал причину приостановки Россией участия в «зерновой сделке».