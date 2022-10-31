Тирана, 31 октября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Преподаватели университетов Албании объявят голодовку в среду, 2 ноября, если правительство не выполнит их условия. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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«До сих пор правительство демонстрировало, что у него нет ушей, чтобы выслушать наши просьбы, и нет желания реагировать, чтобы найти решения; оно, как всегда, предлагает косметические решения, причем все больше в форме обещаний и без сопровождения нормативными актами», — заявил глава профсоюза университетских работников Албании Сандер Ковачи.

По словам Ковачи, к голодовке решено прибегнуть для привлечения внимания международного сообщества и правительства. Преподаватели требуют увеличения своих заработных плат на 50% в течение двух лет за счет бюджета.