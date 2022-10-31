Афины , 31 октября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Министр защиты граждан Греции Такис ​​Теодорикакос 31 октября провел телефонный разговор с министром внутренних дел Албании Бледи Чучи, в ходе которого попросил его о содействии в розыске албанского гражданина, обвиняемого в насилии и сбежавшего из Греции на родину, в город Влёра.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, 45-летний мужчина покинул Грецию через пограничный пункт Какавия в Албании 27 октября. С того дня его разыскивает греческая полиция по обвинению в изнасиловании.

По сообщениям греческих СМИ, 45-летний албанец два года проживал в районе Палео Фалиро вместе со своей матерью и двумя детьми после развода. Соседи рассказали, что мужчина злоупотреблял алкоголем и часто устраивал скандалы, а также угрожал своей матери. Сейчас он обвиняется в изнасиловании гражданки Греции и угрозах жизни и здоровью.