Подгорица, 31 октября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Минфин Черногории с опозданием начал переговоры по заимствованиям в 2022 году, для которых будет крайне сложно обеспечить средства на рынке, сообщили изданию Pobjeda несколько источников в банковском секторе.

Santeri Viinamäki Евро

С другой стороны, в ведомстве Минфине сообщили, что они начали переговоры с кредиторами после получения правового основания для заимствования, то есть принятия перебалансировки бюджета, и что они проинформировали банки о планах в течение лета.

Ребалансировка, принятая парламентом 29 сентября, позволила правительству к концу декабря занять до 350 млн евро для финансирования бюджетных обязательств. Этот долг, который впервые за последние десять лет используется для финансирования текущих расходов, должен, среди прочего, покрыть дефицит Больничной кассы в размере 38,6 млн евро, Пенсионного фонда и Фонда страхования на случай инвалидности в размере 36 млн евро, а также предусмотреть 28,5 млн на выплату заработной платы.

В ходе обсуждения принятия ребалансировки было объявлено, что кредиты возьмут на внутреннем рынке посредством выпуска государственных векселей со сроком погашения шесть месяцев и кредитных соглашений с банками.