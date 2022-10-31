София, 31 октября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В ближайшие несколько месяцев дефицит государственного бюджета Болгарии составит более 20 млн левов ($10 млн). Об этом 31 октября со ссылкой на болгарское министерство финансов сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, причиной резкого ухудшения соответствующего баланса является инфляция, а также вступившее в силу положение о перерасчёте пенсий. По мнению некоторых экспертов, в дальнейшем ситуация будет ухудшаться.

На сегодняшний день в бюджетном резерве Болгарии находится 13 млрд левов ($6,5 млрд). Часть этих средств была привлечена в болгарскую экономику посредством долговых обязательств.