Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Телеканал The CW решил завершить производство супергеройского сериала «Старгёрл» после третьего сезона. Об этом сообщило издание Deadline.

Брэк Бэссинджер Цитата из т/с «Старгёрл»

По данным источника, съёмочная группа была заранее уведомлена о закрытии проекта, поэтому финал создавался с учётом этого известия. Причина закрытия шоу не уточняется.

Стоит отметить, что финальный эпизод третьего сезона будет показан 7 декабря 2022 года.

Напомним, «Старгёрл» рассказывает о старшекласснице Кортни Уитмор, решившей создать собственную супергеройскую команду. Главные роли в сериале исполняют Брэк Бэссинджер, Анжелика Вашингтон, Трэй Романо и Эми Смарт.

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