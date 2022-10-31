Бухарест, , 21:13 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о назначении Анджела Тилвара министром обороны страны. Об этом 31 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Румыния PavelD

По официальным данным, кандидатура Тилвара, являющегося сенатором от социал-демократической партии, была предложена большинством членов парламента.

60-летний Тилвар заявил, что в новой должности он планирует продолжить реформу армии Румынии, начатую его предшественником Василе Дынку.

Напомним, 24 октября Дынку сложил с себя полномочия главы румынского оборонного ведомства из-за политических разногласий с президентом страны Клаусом Йоханнисом.