Нижний Новгород, , 20:52 — REGNUM Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области испытывают нехватку специалистов — им не хватает около 12 тысяч работников. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания региональной торгово-промышленной палаты.

ВПК Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в некоторых сферах промышленного производства имеются сложности с обеспечением предприятий комплектующими и сырьём.

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Для того, чтобы облегчить решение этих и других проблем, в области создан центр по импортозамещению, который предоставил предприятиям обмениваться информацией о своих потребностях. Сейчас он работает по более чем 7 200 позициям.

Кроме того, из регионального бюджета выделили 600 млн рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. И увеличили максимальную сумму займа для системообразующих предприятий — до 50 млн рублей.

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