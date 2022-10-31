* запрещённая в России организация

Бишкек, 31 октября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии заблокировал банковские счета «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в «Демир банке», передают местные СМИ.

Petr Kadlec Офис «Радио Свобода»/«Радио «Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Праге

О заблокированных счетах сообщили работники финансового учреждения, которые отметили, что получили соответствующее уведомление от киргизских спецслужб.

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Представители «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) утверждают, что ни банковская организация, ни комитет нацбезопасности официально не извещали их о блокировке денег и её причине.

ИА REGNUM напоминает, что 26 октября Министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

Причиной для ограничений послужила публикация противоречащих национальным интересам Киргизии недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооружённом конфликте, произошедшем 14–17 сентября 2022 года.

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* СМИ, признанное в России иностранным агентом