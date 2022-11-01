Варшава, , 00:07 — REGNUM Белорусские граждане, которые в настоящее время получают образование в Польше, продолжат обучение в соответствии со своей программой. Об этом заявила пресс-секретарь польского Министерства образования и науки Адрианна Цалус-Поляк, сообщает издание BPN.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом представитель Польши прокомментировала решение Минска разорвать соглашение с Варшавой о признании эквивалентности высшего образования, равнозначности учëных степеней и степеней в области искусства.

«Для людей из Белоруссии, которые хотят в будущем получить образование в Польше, после расторжения соглашения ничего не изменится. Действующие в Польше нормы позволяют продолжить получать образование лицам, обучавшимся за границей», — отметила Цалус-Поляк.

Как сообщает ИА REGNUM, Белоруссия 25 октября расторгла вышеуказанное соглашение постановлением правительства.