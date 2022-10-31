Донецк, 31 октября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил звёзды Героя ДНР бойцам «Сомали». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 31 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Награждённые — заместитель командира воинской части 08 828 Андрей Николюк и командир взвода этой части Николай Губченко. Документы о присвоении бойцам звания Героев ДНР были подписаны до 30 сентября.

Как отметил Пушилин, Андрею Николюку из Иловайска — 29 лет. Защищает Донбасс он с июня 2014 года. Не раз, управляя танковым взводом, уничтожал и захватывал в боях вражескую технику. Николай Губченко на передовой с 2016 года. Он качественно обеспечивает артиллерийскую подготовку штурмовых атак.

Ещё девять бойцов «Сомали» получили награды «За отвагу», «Георгиевский крест», орден ДНР.

«Ребята из этого подразделения участвовали в самых главных боях за Донбасс и сейчас героически бьют врага», — поблагодарил бойцов врио главы ДНР.