Белгород, 31 октября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Военнослужащих войск ПВО поощрил 31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Награждение воина

Глава региона приехал с подарками в одну из частей. Особо отличившихся отметили благодарственными письмами.

«Выразил слова благодарности от всех жителей Белгородской области за службу, за профессионализм и за то, что ребята спасают жизни мирных жителей нашей области. Ещё раз огромная благодарность и низкий поклон парням!» — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой поблагодарить ракетчиков к главе региона обратилась жительница Белгорода во время одного из прямых эфиров.