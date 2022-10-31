Белгородский губернатор поощрил ракетчиков ПВО
Белгород, 31 октября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Военнослужащих войск ПВО поощрил 31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Награждение воина
Глава региона приехал с подарками в одну из частей. Особо отличившихся отметили благодарственными письмами.
«Выразил слова благодарности от всех жителей Белгородской области за службу, за профессионализм и за то, что ребята спасают жизни мирных жителей нашей области. Ещё раз огромная благодарность и низкий поклон парням!» — подчеркнул губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой поблагодарить ракетчиков к главе региона обратилась жительница Белгорода во время одного из прямых эфиров.