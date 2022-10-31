Верона, Италия, 31 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. 31 октября в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» футбольный клуб «Верона» в матче 12-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе с Шаном Лукой Сакки. Ассистенты главного судьи — Мауро Вивенци и Алессандро Чипресса.

На данный момент «Рома» с семью победами и 22 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона», набрав лишь пять очков, располагается на предпоследней 19-й позиции.

В последний раз «Верона» и «Рома» играли между собой 19 февраля в матче 26-го тура чемпионата Италии. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Антонин Барак, Адриан Тамез, Кристиан Вольпато и Эдоардо Бове.