Вашингтон, 31 октября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Фильм «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера вошел в список самых «идеальных» кинолент, по мнению американского режиссера Квентина Тарантино. Об этом сообщает издание The Independent.

(сс) Gage Skidmore Квентин Тарантино

В рейтинг Тарантино вошли такие фильмы, как «Челюсти», «Изгоняющий дьявола», «Энни Холл», «Молодой Франкенштейн» и «Назад в будущее». «Я бы сказал, что сюда также вписывается «Дикая банда», хотя его нельзя назвать идеальным фильмом», — добавил постановщик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тарантино опроверг утверждения Канье Уэста (Йе) о том, что режиссёр позаимствовал у него идею фильма «Джанго освобождённый». По словам постановщика, идея для картины пришла к нему задолго до знакомства с рэпером.