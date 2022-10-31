Казань, 31 октября 2022, 18:22 — REGNUM В Татарии в местах дислокации мобилизованных работают медпункты, в которых дежурят прикрепленные поликлиники и специалисты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных
На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных
Tatarstan.ru

«Если мобилизованные проходили обучение на полях и замерзли, то им оказывается своевременная медицинская помощь, бригады «скорой помощи» дежурят круглосуточно. Работа в этой части хорошо организована. Задействованы как медики поликлиник, так и военные медики из числа мобилизованных», — уточнила омбудсмен.

Сабурская заверила, что лично посетила медпункт, развернутый на территории «Казань-Экспо». Начальником данного медицинского пункта является один из мобилизованных, который приехал в Казань из Альметьевска. Ранее он работал в центральной районной больнице, а потом решил стать добровольцем, добавила спикер.

Напомним, в конце сентября главы РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить каждого мобилизованного аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.

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