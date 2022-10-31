Киров, , 17:46 — REGNUM В Кировской области зафиксирован рекордный урожай зерновых по итогам уборочной кампании текущего года. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Соколов.

Сбор зерновых telegram-канал кировского губернатора Александра Соколова

Глава области отметил максимально высокую урожайность в Куменском районе — там намолотили 92 тыс. тонн зерна.

По данным пресс-службы регионального правительства, общий объем сбора зерна составил 825 тыс. тонн.

«На данный момент обмолочено 309,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (100% от плана), намолочено 825,8 тыс. тонн зерна, при урожайности 26,7 ц/га. Годом ранее урожайность была на уровне 19 центнеров с гектара, объем — 578 тыс. тонн», — подчеркнули в пресс-службе. Урожайность превышает пятилетние показатели.

ИА REGNUM напоминает, свыше 10 млн тонн зерновых, в основном пшеницу, Россия уже направила в страны Азии и Африки. До конца года на экспорт будет поставлено ещё 30 млн тонн зерновых.

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