Москва, , 10:54 — REGNUM Свыше 10 млн тонн зерновых, в основном пшеницу, Россия уже направила в страны Азии и Африки. До конца года на экспорт будет поставлено ещё 30 млн тонн зерновых, заявили в российском МИД.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве указали на очевидный контраст: Россия поставляет продовольствие нуждающимся в Африке и Азии, пока грузы с территории б. УССР идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны.

«До конца года готовы поставить на экспорт около 30 млн тонн зерновых, включая, прежде всего, пшеницу, и довести этот показатель до 50 млн тонн с учётом урожая. Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%)», — говорится в сообщении на сайте МИД.

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