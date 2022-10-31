Москва, , 17:40 — REGNUM Все военные комиссариаты России по поручению министра обороны Сергея Шойгу должны вернуться к работе в штатном режиме в связи с завершением мобилизационных мероприятий. Об этом сообщили 31 октября в Министерстве обороны России.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«Всему личному составу военкоматов, ранее задействованному в частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации, связанных с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе.

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