Бразилиа, , 16:45 — REGNUM Некоторые моменты во внешнеполитических подходах Лулы да Силвы настораживают, но торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной ему нужно как воздух, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 октября, комментируя итоги президентских выборов в Бразилии.

Лула да Силва Nstitutolula.org

Как сообщалось ранее, да Силва одержал победу, набрав около 51% голосов, его соперник (уходящий глава государства) Жаир Болсонару — около 49%.

« Деление политических сил на левых и правых всё более становится условностью, всё менее отражает реальность. Является ли «левый» Лулу да Силва социалистом? Нет, не является. Отражает ли он интересы трудящихся Бразилии? Только частично, что ясно видно по результатам голосования.

Хотя разница между Болсонару, политиком консервативных взглядов, и левоцентристом Лулой да Силвой существенна, радикальных изменений от команды нового бразильского президента я не жду: лево-центризм есть левоцентризм, приводные ремни к нему от мировых центров управления прочны и развиты. Показательной была и предвыборная кампания обоих кандидатов: они обменивались обвинениями во лжи, но не основательными программами социально-экономических преобразований.

Настораживают некоторые моменты и во внешнеполитических подходах Лулы да Силвы. Так, в ходе предвыборной борьбы в особую заслугу себе он ставил то, что его «принимали лидеры Германии и Франции», тогда как Болсонару «пребывал в изоляции». Перлом стало его заявление о необходимости отказаться от права вето в новом составе СБ ООН. Торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной, однако, ему нужно, как воздух: без него социально-экономические условия жизни тех бразильцев, которые его поддержали, даже минимально улучшить невозможно.